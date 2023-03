Nach Geburt: Behati und Adam Levine turteln im Disneyland

Behati Prinsloo (34) und Adam Levine (44) scheinen wieder ein Herz und eine Seele zu sein. Die vergangenen Monate waren für die Eheleute eine echte Achterbahnfahrt. Nachdem der Musiker und seine Liebste im September 2022 verkündet hatten, dass sie erneut Nachwuchs zusammen erwarten, wurde dem Maroon 5-Frontmann nachgesagt, er habe sexuelle Nachrichten an andere Frauen verschickt. Trotz der negativen Schlagzeilen hielten die beiden zusammen. Wie verliebt sie seit der Geburt ihres dritten Kindes sind, machten sie nun erneut deutlich: Adam und Behati genossen einen gemeinsamen Tag in einem Freizeitpark.

Am Samstag entdeckten einige Paparazzi die kleine Familie im Disneyland, wo das Paar den 44. Geburtstag des "Payphone"-Interpreten zu feiern schien. Aufnahmen zeigen, wie Behati sich immer wieder an ihren Liebsten kuschelt, ihm einen Kuss auf die Wange drückt oder ihn glückselig anlächelt. Auch Adam schien die gemeinsame Zeit in dem Freizeitpark in vollen Zügen zu genießen. Augenscheinlich hatten die 34-Jährige und ihr Mann außerdem jede Menge Spaß in einigen Fahrgeschäften im Fantasy- und Tomorrowland, bevor sie sich auf den Heimweg begaben.

Nicht zum ersten Mal werden Adam und Behati nach der Geburt des kleinen Familienzuwachses total verliebt gesehen. So turtelten die dreifachen Eltern erst vor einigen Tagen beispielsweise bei der Womens Cancer Research Fund Gala. Eng umschlungen posierten sie für die Fotografen und sahen sich immer wieder lachend an oder küssten sich.

Snorlax/ @CelebCandidly / MEGA Adam Levine und Behati Prinsloo im Disneyland, 2023

Snorlax/ @CelebCandidly / MEGA Behati Prinsloo und Adam Levine im März 2023

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo im März 2023

