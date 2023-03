Nicht mehr Exa Dark Sideræl: Grimes' Tochter hat neuen Namen

Grimes' (35) Tochter Exa Dark Sideræl muss sich nun wohl an einen neuen Namen gewöhnen. Im März des vergangenen Jahres hatten die Sängerin und Elon Musk (51) die Öffentlichkeit mit süßen Neuigkeiten überrascht: Trotz Trennung sind sie zum zweiten Mal Eltern geworden. Genauso wie ihr Sohn X Æ A-12 bekam auch ihre Tochter einen außergewöhnlichen Namen. Doch wie Grimes jetzt verriet, heißt die Kleine nicht mehr Exa Dark Sideræl.

Auf Twitter gab die 35-Jährige die Namensänderung bekannt. "Sie heißt jetzt 'Y', oder 'Why?' oder einfach nur '?'", teilte die zweifache Mutter ihren Fans auf der Social-Media-Plattform mit. Doch offiziell ist die Namensänderung bislang nicht. "Die Regierung will das nicht anerkennen", erklärte Grimes und verrät zudem, welche Bedeutung hinter dem neuen Namen ihrer Tochter steckt. "Neugier, die ewige Frage... und so", verriet die Sängerin.

Auch der Geburtsname ihrer Tochter hatte für die "Oblivion"-Interpretin eine tiefere Bedeutung. Im Interview mit Vanity Fair hatte sie diese damals erklärt. So sei Exa eine Anspielung auf den Begriff exaFLOPS, der die Leistungsfähigkeit von Computern beschreibt. Dark stehe für das Unbekannte. Bei Sideræl handle es sich laut Grimes um eine "elfischere" Schreibweise von Sidereal, was für "die wahre Zeit des Universums, Sternenzeit, Weltraumzeit, nicht unsere relative Erdzeit" stehe.

