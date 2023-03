Tanja Makarić geht für Julian Claßen Unterhosen shoppen

Tanja Makarić (25) scheint für Julian Claßen (29) echt alles zu kaufen! Die Influencerin und der Noch-Ehemann von Bibi Claßen (30) haben im vergangenen Jahr ihre Beziehung publik gemacht. Seitdem teilen die frisch Verliebten ihren Alltag mit ihrer Community im Netz. Tanja kümmert sich gleichzeitig auch liebevoll um die Kinder des YouTubers. Und auch die Fürsorge für ihren Freund scheint ihr am Herzen zu liegen – denn sie brachte Julian etwas Ungewöhnliches vom Shoppen mit.

"Da war jemand für mich Unterhosen shoppen", schrieb Julian am Samstag in seiner Instagram-Story und fügte einen vor Lachen weinenden Emoji hinzu. Dazu teilte er ein Bild, wie seine Freundin in einem Auto sitzt und fröhlich in die Kamera grinst. Dabei hält sie eine schwarze Verpackung in der Hand, die tatsächlich aussieht, als handle es sich dabei um Unterhosen. Darauf ist der nackte Oberkörper eines Mannes zu erkennen.

Obwohl Tanja und Julian seit Bekanntgabe ihrer Beziehung unzertrennbar scheinen, haben sie bisher noch nicht offiziell zusammengewohnt. Doch das ändert sich jetzt wohl in den nächsten Wochen. Am vergangenen Donnerstag verkündete die Schönheit nämlich, dass sie ihre alte Wohnung ausräumen, um in ein gemeinsames Liebesnest zu ziehen.

Anzeige

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić an Silvester

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de