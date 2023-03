"Krasse Veränderung": Tanja Makarić zieht zu ihrem Julian!

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) wagen einen großen Schritt. Nach der Trennung von seiner Jugendliebe Bibi (30) hatte der YouTuber in der dunkelhaarigen Schönheit eine neue Partnerin gefunden. Auf ihren Social-Media-Accounts hält das Influencer-Pärchen seine Fans auch stets über sein Leben auf dem Laufenden. Nun hat die ehemalige Sportlerin große Neuigkeiten: Tanja verrät, dass sie ihre Wohnung räumt, um mit Julian zusammenzuziehen.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 25-Jährige nach einigen Tagen Netzpause bei den Fans zurück. Tanja beginnt zu berichten, dass in den vergangenen Tagen sehr viel los gewesen sei, weswegen sie die Auszeit sehr genossen habe. Anschließend verkündet sie dann: "Wir fahren jetzt in meine alte Wohnung, um die auszuräumen. Das ist so ein bisschen emotional für mich". Julian und sie würden in der kommenden Zeit ihr Hab und Gut dann Stück für Stück in die neue Bleibe bringen. Für Tanja sei der Schritt noch total komisch und aufregend, auch wenn sie sich sehr auf den neuen Lebensabschnitt freue. "Ich komme ja aus Wuppertal und dann halt nach Köln zu ziehen und so ist alles eine krasse Veränderung", versichert sie.

Anfang des Jahres hatte der 29-Jährige verraten, dass Tanja und er auf der Suche nach einem gemeinsamen Haus sind. Nach der Trennung von Bibi war er nämlich zunächst weiterhin in dem Haus wohnen geblieben, das er zusammen mit seiner Ex gebaut hatte. Offenbar haben Julian und seine Herzdame mittlerweile allerdings ein gemeinsames Liebesnest gefunden, wie sie im Netz andeuteten.

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

