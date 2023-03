Wie lange? Amanda Bynes muss weiter in Psychiatrie bleiben

Amanda Bynes (36) muss weiter in der Einrichtung bleiben! Die amerikanische Schauspielerin hatte ihre großen Erfolge zwischen den Jahren 1990 und 2000. Während ihrer Karriere hatte sie jedoch immer wieder mit Drogenmissbrauch zu kämpfen – seit 2010 versucht sie ihre Probleme in den Griff zu bekommen. In der vergangenen Woche wurde sie dann aber nackt in der Öffentlichkeit aufgefunden und in eine Psychiatrie eingewiesen. Jetzt wurde bekannt, dass Amanda wohl noch länger in der Nervenanstalt bleiben muss.

Wie das amerikanische Magazin TMZ jetzt berichtete, befindet sich die 36-Jährige in einem Krankenhaus in Los Angeles. "Ihr Aufenthalt wurde um mindestens eine Woche verlängert. Möglicherweise auch länger", wurde der Zeitschrift angeblich von einer sicheren Quelle berichtet. Solle es ihr nicht bald besser gehen, könnte ihre Unterbringung in der Klinik bis auf 30 Tage ausgeweitet werden. Zurzeit spreche sie wohl mit niemandem.

Am vergangenen Donnerstag hatte ein Bekannter von Amanda vermutet, dass sie "Einfach zu haben"-Darstellerin bereits mehrere Tage durch die Straßen von Los Angeles irrte. Ihr Auto sei 40 Kilometer entfernt von der Straße gefunden worden, an der sie letztendlich auch entdeckt wurde. Ob dem aber tatsächlich so war, ist nicht bekannt.

Instagram / paultattedheavy818 "Was Mädchen wollen"-Darstellerin Amanda Bynes

Snorlax / MEGA Amanda Bynes in Los Angeles, Oktober 2022

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

