Das denkt "Let's Dance"-Juror Jorge über den Partnertausch!

Was erwartet Jorge Gonzalez (55) von der kommenden Let's Dance-Folge? Die beliebte Tanzshow ist momentan in vollem Gange. Besonders Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (23) und ihr Partner Valentin Lusin (36) entpuppten sich bisher als absolute Überflieger. In der nächsten Ausgabe steht allerdings eine Neuerung an: Die Promis tauschen ihre Partner. Die rothaarige Schönheit muss ihr Können dann an der Seite von Christian Polanc (44) beweisen. Jorge freut sich sehr auf den frischen Wind!

"Es ist eine sehr lustige Aufgabe. Es ist eine gute Herausforderung, aber sie werden lernen, schneller auf eine Situation zu reagieren", erklärt der 55-Jährige im RTL-Interview. Besonders die neue Paarung Philipp Boy (35) und Christina Luft (33) findet Jorge spannend: "Christina ist immer sehr fröhlich und extrovertiert und Philipp ist mehr introvertiert, das könnte gut gehen." Auch Mimi Kraus (39) und Ekaterina Leonova (35) kann der Kubaner sich gut vorstellen: "Egal wer kommt, er steht unter der Peitsche von Ekaterina. Das ist immer gut. Sie ist eine sehr gute Trainerin. Und Mimi gibt sich sehr viel Mühe. Ich glaube, diese Paarung ist eine gute Erfahrung!"

Die Fans der Show sind sich eher uneinig. Auf Twitter häuften sich Kommentare wie: "Ich finde es mal eine spannende Idee. Man hat ja inzwischen unter den Profis auch schon seine Lieblinge und ist dann gegebenenfalls auch automatisch für den zugehörigen Promi. Das wird für die Zuschauer ein richtiges Gefühlschaos." Ein weiterer war anderer Meinung: "Partnertausch ist für mich Wettbewerbsverzerrung."

