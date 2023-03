"Drecksack": Christoph Daum sagt seinem Krebs den Kampf an

Christoph Daum (69) lässt sich nicht unterkriegen. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten schockierende Nachrichten die Runde gemacht: Der einstige Fußballspieler hatte bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Schon damals zeigte er sich kämpferisch und bereit, die Erkrankung zu besiegen. An dieser Einstellung hat sich bis jetzt nichts verändert: Christoph betonte nun erneut, dass er gegen den Krebs ankämpfen will.

"Ich war ja immer so, dass ich irgendwo einen Gegner hatte, gegen den ich kämpfen musste, den ich besiegen musste. Nur der Drecksack sitzt jetzt in meinem Körper. Ein ungebetener Gegner und Feind, den ich da in meinem Körper habe, aber auch den lasse ich nicht zur Ruhe kommen", stellte der 69-Jährige im Interview mit RTL klar. Trotz der Therapie sei er noch nicht gesund. "Aber ich lass mir davon so wenig wie es geht anmerken. Ich möchte natürlich auch einen positiven Eindruck machen", äußerte der Fußballtrainer.

Dennoch gebe es auch bei ihm Tage, die weniger gut sein. "Ich bin nicht immer stark. Ich bin nicht immer gut drauf. Ich habe auch Tage: Stecker gezogen. Da bist du apathisch, da willst du mit keinem reden, da willst du dich nur zurückziehen, hast keinen Appetit", gab der Ex-Sportler offen zu. An solchen Tagen würden auch ihn Fragen überkommen, wie: "Warum passiert ausgerechnet mir das?".

Getty Images Christoph Daum, 2012

United Archives GmbH Christoph Daum, Ex-Fußballer

Getty Images Christoph Daum bei einer Pressekonferenz in Brügge im Mai 2012

