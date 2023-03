Evelyn Burdecki nicht in Til Schweigers neuem Film zu sehen!

Sie ist also doch nicht Teil von "Manta, Manta 2"! Der zweite Teil des Kultfilms aus den 90er-Jahren mit Til Schweiger (59) und Tina Ruland (56) kommt in Kürze in die Kinos. Auch Evelyn Burdecki (34) durfte für die Dreharbeiten vor die Linse treten und freute sich riesig, als sie vor wenigen Tagen zur Film-Premiere des Streifens erschien. Im Rahmen dieser kam nun aber ans Licht: Die Szenen mit Evelyn schafften es schlussendlich nicht in den fertigen Film!

Wie Bild berichtet, sei das der Reality-TV-Ikone klar geworden, als während der "Manta, Manta 2"-Premiere der Film anlief und sie sich nicht auf dem Bildschirm erkannte. Lediglich eine kleine Szene mit der Blondine habe es in die Outtakes geschafft. Zuvor erzählte Evelyn stolz, wie es überhaupt zu ihrer Rolle im Film gekommen war. "Ich schrieb Til an: 'Hey, du drehst doch gerade Manta, Manta – ich will gern eine Thekenfrau spielen'. Er hat den Spaß mitgemacht und mir einen kleinen Auftritt gegeben", schilderte die Dschungelcamp-Siegerin von 2019.

Auf der Filmpremiere des zweiten Teils des Kultfilms durfte auch Til Schweigers Tochter Luna (26) nicht fehlen. Mit dieser verstand sich Evelyn wohl ziemlich gut und es heißt, die Chemie zwischen den Frauen habe gestimmt. Beide besuchten das Event in schicken Hosenanzügen – eine in Schwarz, die andere in Babyblau.

Getty Images Der Cast von "Manta Manta – Zwoter Teil" auf der Premiere des Films

Getty Images Evelyn Burdecki bei der Premiere von "Manta Manta – Zwoter Teil"

Getty Images Alena Gerber, Evelyn Burdecki und Luna Schweiger im Jahr 2023

