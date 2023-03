Ganz in Schwarz: Heidi Klum rockt heiße Overknee-Stiefel

Heidi Klum (49) gilt bei ihren Fans als Fashionista! Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin gibt in Sachen Mode nicht nur regelmäßig beim Dreh ihrer Castingshow alles – auch für rote Teppiche, Interviews und Co. putzt sich die Frau von Tom Kaulitz (33) gerne so richtig heraus. Eigentlich ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin vor allem für ihre farbigen Looks bekannt, doch jetzt setzte die Blondine auf ein einfarbiges Ensemble: Heidi trug ein komplett schwarzes Outfit – inklusive stylisher Overknee-Stiefel!

Auf diesen neuen Paparazzifotos präsentiert Heidi ihren schicken Look vor wenigen Tagen in der kalifornischen Stadt Pasadena: Auf den Schnappschüssen trägt die GNTM-Chefin ein schwarzes Ensemble, bestehend aus einem bauchfreien Oberteil, einem Blazer und einem kurzen Rock. Das coole Outfit rundet sie mit einer großen Sonnenbrille und einer Handtasche ab – doch der absolute Hingucker sind die Overknee-Stiefeln aus Leder.

Vor ein paar Tagen hatte Heidi ihre Community noch mit einem skurrilen Accessoire belustigt! Das Topmodel war zu den Fashion Trust US Awards in Hollywood mit einer Handtasche der besonderen Art erschienen: Die 49-Jährige hatte ein kleines Goldfischglas aus Plastik an einer Kette über den Red Carpet getragen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2023 in Los Angeles

Anzeige

MEGA Heidi Klum im März 2023 in Pasadena

Anzeige

Faye Sadou/MediaPunch Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de