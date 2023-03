Skurril: Heidi Klum kommt mit Goldfisch-Handtasche zu Event

Mit dieser Tasche zog Heidi Klum (49) wohl alle Blicke auf sich. Auf ihrem Social-Media-Account teilt die GNTM-Jurorin immer wieder Aufnahmen von Events, die sie in regelmäßigen Abständen besucht. Auf den Bildern sticht besonders ihr Händchen für Fashion ins Auge. Für eine Veranstaltung überlegte sich das Model nun etwas ganz Besonderes: Heidi vervollständigte ihren Look mit einem speziellen Accessoire – einer Goldfisch-Handtasche.

Am Dienstagabend fanden die Fashion Trust US Awards in den Goya Studios in Hollywood statt, wo die 49-Jährige mit zahlreichen anderen Promis über den roten Teppich lief. Das Model trug ein schulterfreies silbernes Kleid, das mit einem XXL-Gürtel abgerundet wurde. Der Hingucker ihres Outfits war allerdings nicht das Dress, sondern die ausgefallene Handtasche, die Heidi dabei hatte. An einer silbernen Kette hing ein kleines Gefäß, in dem ein unechter Goldfisch schwamm. Offenbar war die Blondine von der Tasche auch hin und weg, denn im Netz postete sie anschließend noch einige Schnappschüsse des Fisches im Glas.

Bereits vor einigen Wochen hatte Heidi mit einem ihrer Red-Carpet-Looks für Aufsehen gesorgt. Bei der AIDS Foundation Oscar-Party von Elton John (75) und dessen Ehemann David Furnish (60) trug die Beauty ein gelbes Kleid, das mit überdimensionalen Blumen bedeckt war. Viele Fans erinnerte das Outfit allerdings an den gelben Vogel Bibo aus der Sesamstraße.

Getty Images Heidi Klum bei den Fashion Trust US Awards, 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum auf der Elton John AIDS Foundation Oscar-Party

