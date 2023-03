Ist DSDS-Rose für rausgeschnittenen Kandidaten nachgerückt?

Ist das der Grund? Die Castingshow DSDS steht kurz vor den großen Liveshows. Am vergangenen Samstag wurde die Top Ten verkündet – unter anderem haben es Monika Gajek, Lawa Baban und Lorent Berisha geschafft. Die Kandidatin Rose Ndumba musste sich eigentlich verabschieden, ihre Performance hatte nicht gereicht. Doch dann hieß es: Das Nachwuchstalent werde als Nachrückerin antreten dürfen. Aber für wen ist Rose denn nachgerückt?

Schon vor wenigen Wochen kamen die Gerüchte auf, dass ein Kandidat rausgeschnitten wurde. Wie Bild berichtete, soll eigentlich Marvin Jung als Favorit gegolten haben. Angeblich habe er es auch in die Liveshows geschafft. Weil er sich in dem Format aber offenbar nicht mehr wohlgefühlt hatte, habe er die neuen Verträge nicht unterschreiben wollen. So wurde Marvin anscheinend kurzerhand rausgeschnitten, als wäre er nie dabei gewesen – hat es Rose also deshalb doch noch in die Top Ten geschafft?

Bisher gab es kein offizielles Statement vom Sender, was auch die Fans im Netz total verwirrt. "Und für wen ist Rose jetzt nachgerutscht?" oder "Wenn Rose eine Nachrückerin ist, wer ist dann noch rausgeflogen?", hieß es nach dem Recall-Finale auf Twitter.

RTL / Stefan Gregorowius Kandidaten der DSDS-Liveshows 2023

Instagram / thatsmerosee DSDS-Kandidatin Rose in Lissabon

Instagram / thatsmerosee Rose Ndumba bei DSDS

