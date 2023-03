Jenny Frankhauser schwärmt: Erste Reise mit Baby und Familie

In Jennifer Frankhausers (30) Familie scheint es wieder richtig harmonisch zuzugehen! In den vergangenen Jahren kriselte es immer wieder heftig zwischen der frisch gebackenen Mama und ihrer Schwester Daniela Katzenberger (36). Doch inzwischen haben die beiden sich wieder zusammengerauft und trösten aktuell gemeinsam Mama Iris Klein (55), die sich hochdramatisch von deren Ehemann Peter Klein (55) getrennt hat. Jetzt stand ein ganz besonderer Meilenstein für Jenny an: Sie genoss ihren ersten Urlaub mit Baby Damian – und die restliche Rasselbande war auch dabei!

Via Instagram teilte sie nun einige Bilder von ihrem zurückliegenden Ausflug in die Berge. Die Aufnahmen zeigen Jenny überglücklich und entspannt – beim Spazierengehen mit Damian, im Pool mit ihrem Partner Steffen König, lachend mit ihrer Schwester Dani. Ein besonders süßer Schnappschuss zeigt die stolze Oma Iris mit ihrem Enkel im Arm. Zu den Pics schrieb die Influencerin schlicht: "So dankbar!"

Ihr Schwesterherz kommentierte die Fotos bereits: "Es war so schön", schwärmte die Katze. Auch Iris Klein meldete sich unter dem Beitrag: "Familie ist das Wichtigste im Leben." Und Jennys Community? Die freut sich riesig, sie so im Einklang mit ihren Liebsten zu sehen! "So soll es sein", betonte einer von vielen Nutzern in der Kommentarspalte.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein mit ihrem Enkel Damian

Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser

