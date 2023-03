Kurz vor Hochzeit: Thomas Gottschalks Sohn feiert seinen JGA

Thomas Gottschalk (72) hat bald was zu feiern! Schon im November 2021 verkündete der Wetten, dass..?-Moderator ganz stolz, dass sein Sohn Tristan vor seiner Freundin Alexa auf die Knie gegangen ist. Sein Jüngster hatte ihm damals die tollen Neuigkeiten am Telefon verkündet, da er in den USA lebt. Nun soll es endlich so weit sein: In wenigen Wochen wird Tristan vor den Altar treten!

Wie Bild berichtet, soll es bis zur Hochzeit des 34-Jährigen nicht mehr lange dauern. Am vergangenen Wochenende feierte der Programmierer schon ganz ausgelassen seinen Junggesellenabschied. Dabei war auch sein älterer Bruder Roman, der einen Schnappschuss der Party im Netz teilte. Darauf sitzt der Bräutigam zwischen seinen Kumpels, die allesamt Cowboyhüte tragen. Auch Bullenreiten stand mit auf dem Programm.

Auch Thomas' neue Freundin Karina Mroß wird bei der Hochzeitsfeier wohl auf der Gästeliste stehen. Erst vor einigen Wochen hatte der TV-Star seiner Liebsten eine ganz romantische Überraschung beschert: Im Urlaub auf den Malediven war er mit ihr zu einem Dinner auf eine Sandbank gefahren.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk während der Live Show von "Wetten, dass...?" am 19. November 2022

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, seit 2019 ein Paar

