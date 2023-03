"Let's Dance"-Valentin, Renata und Anna sind wie Familie

Anna Ermakova (23) wurde in die Familie Lusin aufgenommen! Die Tochter von Boris Becker (55) sorgte bei Let's Dance für eine große Überraschung. Woche für Woche wird sie von der Jury mit Lob überschüttet. Die rothaarige Beauty fühlt sich in der "Let's Dance"-Familie mächtig wohl. Dazu beigetragen haben auch ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) und dessen Frau Renata. Jetzt verriet Valentin, wie familiär das Verhältnis mittlerweile zwischen Renata, Anna und ihm ist.

"Renata und ich haben sie beide direkt ins Herz geschlossen. Sie ist sehr herzlich und bodenständig", schwärmte Valentin im Interview mit Promiflash von Anna. Warum sich das Trio außerdem verbunden fühlt: Die drei sprechen dieselbe Muttersprache – russisch.

An der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel nimmt Renata nicht als Profitänzerin teil. Dennoch versucht die Tanzsportlerin ihren Valentin und Anna so gut es geht zu unterstützen. "Renata kommt immer zu Hilfe, bringt uns Essen. Wenn wir Motivation brauchen, rufen wir Renata an", gab der 36-Jährige einen Einblick ins Training. "Renata ist die Beste", fand auch Anna im Promiflash-Interview liebevolle Worte für die gebürtige Russin.

RTL Valentin Lusin und Anna Ermakova

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, ihr Mann Valentin und dessen Tanzpartnerin Anna Ermakova

RTL Anna Ermakova und Valentin Lusin

