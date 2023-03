Monochromer Look: Chrissy Teigen begeistert im gelben Outfit

Chrissy Teigen (37) ist bereits in Frühlingslaune! Immer wieder beweist das Model, dass es ein Gespür für Mode hat. Egal ob auf dem roten Teppich oder in der Freizeit – die dreifache Mutter ist immer top gestylt! Dabei scheint sie vor nichts zurückzuschrecken: Chrissy zeigt sich gerne mal in extravaganten Looks oder in farbenfrohen Outfits. So auch jetzt: Chrissy läutet mit ihrem gelben Look jetzt den Frühling ein!

Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (44) wurde die 37-Jährige vor einem Restaurant gesichtet. Dabei stach vor allem Chrissys knalliges Outfit ins Auge! Das Model kombinierte für das Lunch-Date mit ihrem Liebsten einen bauchfreien Cardigan mit einer weiten Hose. Während die TV-Bekanntheit sich bei ihrem Look auf ein zitroniges Gelb fokussierte, wählte ihr Gatte ein Outfit in gedeckteren Farben. Der Sänger trug zu dem Date mit seiner Frau einen Strickpulli in Brauntönen sowie eine graue Jeans.

Schon vor wenigen Tagen hatte Chrissy in Gelb begeistert. Für ein Event hatte sich das Model in einen kanariengelben Mantel geschmissen, den sie als Kleid trug. Nicht nur mit ihrem großzügigen Ausschnitt hatte die US-Amerikanerin alle Blicke auf dem roten Teppich auf sich gezogen – auch ihr hoher Beinschlitz hatte für Begeisterung gesorgt.

Anzeige

APEX / MEGA Chrissy Teigen, März 2023

Anzeige

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend, März 2023

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de