Nach Kuss: Emily Ratajkowski wird von Harry-Fans beschimpft!

Emily Ratajkowski (31) bekommt jetzt noch mehr Hate! Das Model war schon öfter einigen kritischen Stimmen ausgesetzt. Vor allem, wenn es um ihren Sohn ging, fingen User im Netz an, sie fertigzumachen. Jetzt gehen sie aber ihr Liebesleben an. Vor wenigen Tagen wurde die Laufstegschönheit knutschend mit dem Sänger Harry Styles (29) gesehen. Einigen Fans des "As It Was"-Interpreten scheint das gar nicht zu gefallen: Sie beleidigen Emily nun heftig!

Unter ihrem aktuellen Instagram-Beitrag dreht sich fast alles nur noch um die Züngelei mit Harry. Während manche noch scherzhaft fragen, wie es sich anfühlt, deren Traum zu leben, sind manche Kommentare auch einfach nur fies. "Ich wünschte, du würdest erst gar nicht existieren" oder "Harry verdient etwas Besseres, du bist einfach nur durch", lauten nur zwei der zahlreichen Hate-Nachrichten.

Jedoch zeigen sich auch viele andere Harry-Fans empört über die hasserfüllten Kommentare. So betont ein Nutzer: "Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass diese Fangemeinde dich angegriffen hat. Ich glaube, sie kennen Harrys Lied 'Treat People With Kindness' nicht. Manche Leute müssen erwachsen werden."

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

