Nach Trennung: Eric Sindermann will nun Followerinnen daten

Eric Sindermann (34) gibt der Liebe eine neue Chance! Der Reality-TV-Star hatte in der Vergangenheit kein großes Glück in seinen Beziehungen: Viele seiner Romanzen hielten nicht lange und gingen auch nicht gerade im Guten auseinander. Seine letzte Beziehung mit der Take Me Out-Bekanntheit Josephine Lehmann zerbrach nach nur wenigen Wochen, da die Brünette ihn betrogen hatte. Jetzt will Eric die Richtige unter seinen Fans finden.

In seiner Instagram-Story erklärte der 34-Jährige: "Ich kriege von ganz vielen Ladys hier immer so nette Anfragen bezüglich eines Dates und ob man sich mal treffen könnte. Meine Antwort war bis jetzt immer die gleiche... Nämlich, dass ich mich nicht mit einer Followerin für ein Date treffe." Doch diese Meinung änderte er nun. Er forderte seine Fans auf: "Schreib mir einfach, warum genau du die richtige Frau für mich bist."

Offenbar zieht Eric alle Register, um endlich sein Liebesglück zu finden. Zuletzt hatte der einstige Sommerhaus -Kandidat nämlich verkündet, sich Hilfe von einem Therapeuten zu holen: "Frauen bekommen ist kein Problem, aber sie zu halten, umso schwerer. Daran werden wir gemeinsam arbeiten."

ActionPress / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann mit Eric Sindermann auf der Berlin Fashion Week

AEDT / ActionPress Eric Sindermann, Februar 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

