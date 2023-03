Neue Partner: So läuft "Let's Dance"-Training für Promis

Bei Let's Dance ist in der kommenden Show alles anders! Die Moderatoren Victoria Swarovski (29) und Daniel Hartwich (44) sorgten in der vergangenen Folge der beliebten Tanzshow für eine große Überraschung: Für Show sechs tauschen alle Prominenten ihren Tanzpartner. Das kam nicht bei allen Stars gut an. Doch wie liefen die ersten Trainingstage der Kandidaten vom Knossi (36), Timon Krause (28) und Co. ohne ihre gewohnten Tanzpartner?

"Das kann alles nicht echt sein, was hier passiert. Es wird wieder so fremd sein, wie an Tag eins", zweifelte Knossi zunächst im RTL-Interview daran, ob der Partnertausch wirklich so eine gute Idee ist. Er und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) seien inzwischen ein Herz und eine Seele. In der nächsten Show tanzt der Entertainer mit Mariia Maksina (25) – doch zu Knossis Überraschung harmoniert er mit Mariia genauso gut wie mit Isabel. "Quälen tut sie mich, aber es macht mega Spaß", freute sich der Streamer.

Auch Timon Krause findet den Partnertausch sehr spannend. Der Mentalist tanzt am Freitag nicht mit Ekaterina Leonova (35), sondern mit Isabel. "Es ist super faszinierend, wie unterschiedlich Ekat und Isabel den Trainingsaufbau gestalten", meinte der Autor auf Instagram. Patricija Ionel (28) und Ali Güngörmüs (46) haben bereits am Montag geschafft, ihre Choreografie mehrmals durchzutanzen. "Das ist wie ein Sechser im Lotto", war der Sternekoch begeistert. Auch zwischen Christina Luft (33) und Philipp Boy (35) sei die Stimmung "top", freute sich das neue Tanzpaar.

