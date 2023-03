Total happy: Ana Ivanovic sendet süße Grüße mit Babybauch

Ana Ivanovic (35) teilt einen niedlichen Schnappschuss! Die einstige Tennisspielerin und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (38) hatten sich 2016 das Jawort gegeben. Mittlerweile sind die beiden Eltern von zwei Söhnen. Vergangenen Monat verkündeten die Sportstars, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Das dritte Kind wird wohl schon bald das Licht der Welt erblicken. Die schwangere Ana zeigte nun einmal mehr ihre Babykugel.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige ein zuckersüßes Selfie. Die Beauty fotografierte sich von oben, während sie eine Hand auf ihre gewölbte Körpermitte legt. Dank des eng anliegenden weißen T-Shirts ist der Babybauch auf dem Foto gut zu erkennen. Ana strahlt überglücklich in die Kamera und schreibt inklusive eines lächelnden und eines Schwangerschaftsemojis dazu: "Guten Morgen von uns beiden."

Das ist nicht das erste Mal, dass die baldige Dreifachmama ihre Follower an ihrer Schwangerschaft teilhaben lässt. Vor einigen Tagen postete Ana zwei Bilder in einem engen braunen Kleid. Unter dem Beitrag schwärmte die Brünette von der besonderen Zeit: "Manche Dinge fangen klein an, manche groß. Aber manchmal ist das Kleinste das größte Glück."

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, März 2023

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, April 2022

Getty Images Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

Wie findet ihr es dass Ana öfter Schnappschüsse von ihrer Babykugel teilt?



