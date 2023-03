Total spontan: Iris Klein hat sich Lippen aufspritzen lassen

Iris Klein (55) wagt eine Veränderung! Seit einigen Wochen sorgt die TV-Bekanntheit mit der Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (55) für viele Schlagzeilen. Nach dem Liebes-Aus scheint die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihr Single-Leben in vollen Zügen zu genießen und sich mehr auf sich selbst zu fokussieren. So kam die Influencerin in einem Wellnesshotel auf die Idee, dem Beauty-Doc einen Besuch abzustatten: Iris ließ sich nämlich die Lippen aufspritzen!

