Trotz Rosenkrieg: Hat Peter Klein noch Kontakt zu Iris?

Es herrscht keine Funkstille zwischen Iris (55) und Peter Klein (55)! In den vergangenen Wochen trugen die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und ihr Mann einen öffentlichen Rosenkrieg aus. Der Grund: Die Influencerin behauptete, Peter hätte sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen. Inzwischen sind die beiden getrennt, doch den Kontakt zueinander haben sie nicht abgebrochen, wie Peter jetzt verrät: Er und Iris sind noch im Gespräch!

RTL traf Peter bei den Ballermann Awards 2023 in Willingen. "Mir geht's sehr gut!", stellt der angehende Partyschlagersänger direkt klar. Der 55-Jährige leugnet aber nicht, dass die momentane Situation belastend für in sei. "Generell ist es immer anstrengend, sich für Dinge rechtfertigen zu müssen, vor allem wenn es Dinge sind, die man gar nicht gemacht hat", weiß Peter. Dennoch haben beide offenbar nicht vor, den Kontakt zueinander endgültig abzubrechen. "Es gab mehrere Gespräche und wir haben auch immer noch Kontakt", betont er.

Trotzdem hoffe Peter, dass er bald wieder ein ganz normales Leben führen kann. "Man will diesen Stress nicht haben. Lieber ein bisschen ruhiger sein und das Ganze aussitzen. Irgendwann wird es wieder gut", erklärt der Ex von Iris. Ablenkung verschaffe ihm gerade die Musik, mit der er in Zukunft beruflich durchstarten will. "Ich singe schon immer, von daher war es nur eine logische Schlussfolgerung, dass man diesen Weg geht", unterstreicht Peter.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

