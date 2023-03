"Tut nicht viel": Vic Beckham veräppelt David beim Sport!

Was sich neckt, das liebt sich! Victoria Beckham (48) und ihr Mann David Beckham (47) sind ein eingespieltes Team – immerhin gehen die ehemalige Spice Girls-Sängerin und der Ex-Kicker schon seit rund 24 Jahren als Ehepaar durchs Leben. Das Power Couple bestreitet aber nicht nur den Alltag zusammen – die beiden treiben beispielsweise auch gemeinsam Sport. Victoria veräppelte David jetzt allerdings beim gemeinsamen Pärchen-Work-out!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Vic jetzt zwei Schnappschüsse, die sie und David bei einer gemeinsamen Trainings-Session zeigen. Auf einem Foto posiert die 48-Jährige auf einem Fitness-Gerät, während ihr Gatte oben ohne neben ihr steht. Auf dem anderen Bild liegt der Ex-Fußballer auf dem Boden und checkt sein Smartphone. "Während einer von uns wirklich hart arbeitet, sieht der andere toll aus und tut nicht viel", stichelte sie scherzhaft gegen ihren Liebsten.

Auch wenn Victoria und David wohl ab und an gemeinsam trainieren, macht die Modedesignerin normalerweise am liebsten allein Sport. Das hatte sie schon 2017 gegenüber The Sunday Times betont. Der Grund: Das sei die einzige Zeit am Tag, die sie für sich allein habe. "Niemand kommt ins Fitnessstudio, niemand folgt mir mit einem Laptop hinein", hatte sie erklärt.

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Instagram / victoriabeckham David Beckham im März 2023

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2019 in Seville

