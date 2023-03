Prinz Harry und Meghan sind zu Charles' Krönung eingeladen!

König Charles III. (74) will Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bei seiner Krönung augenscheinlich nicht missen. Schon in wenigen Monaten findet das feierliche Event zu Ehren des neuen britischen Oberhaupts statt. Bis zuletzt war allerdings nicht klar gewesen, ob auch der 38-Jährige und seine Frau mit von der Partie sein werden. Nun verkündete ein Sprecher der Sussex, dass die Eheleute eine offizielle Einladung erhalten haben. "Ich kann bestätigen, dass der Herzog kürzlich eine E-Mail vom Büro Seiner Majestät bezüglich der Krönung erhalten hat", heißt es in einem Statement, das The Sunday Times vorliegt.

