17 Enkel: Hat Silvia Wollny zu allen regelmäßig Kontakt?

Hat Silvia Wollny (58) zur jüngsten Generation ihrer Familie ein gutes Verhältnis? Die einstige Promi Big Brother-Gewinnerin hat elf Kinder, die mittlerweile selbst Eltern sind. Erst im Dezember durfte ihre jüngste Tochter Loredana (19) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Ihre Töchter Lavinia (23) und Sarafina (28) sind momentan bereits zum wiederholten Male in freudiger Erwartung. Damit sind Enkel Nummer 18 und 19 unterwegs. Doch hat Silvia auch zu allen Kontakt?

In ihrer Instagram-Story verriet die TV-Persönlichkeit: "Zu 99 Prozent ja." Von welchen Enkeln sie regelmäßig hört und von welchen nicht, ließ sie allerdings offen. Demnach scheint auch die geografische Distanz zu ihrer Verwandtschaft keine Rolle zu spielen. Ein Großteil der Familie, darunter auch Silvia selbst, wohnt schließlich hauptsächlich in der Türkei, während einige Mitglieder noch dauerhaft in Deutschland zu Hause sind.

Anfang des Jahres hatte Silvia bereits aufgeklärt, dass sie auch zu ihren Söhnen Sascha und Patrick ein gutes Verhältnis pflegt. Die beiden halten sich aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb man lange nichts von ihnen gehört hatte. Doch die Die Wollnys-Protagonistin stellte klar: "Zu Sascha und Patrick habe ich guten Kontakt."

