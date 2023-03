Adriana Lima und ihr Freund Andre legen Turtelauftritt hin

Verliebt bis über beide Ohren! Adriana Lima (41) ist seit 2021 mit dem Filmproduzenten Andre Lemmers (41) zusammen. Im August vergangenen Jahres erblickte ihr Sohn Cyan das Licht der Welt. Aus einer früheren Ehe mit Marko Jaric (44) brachte das ehemalige Victoria's Secret-Model zwei Töchter in die Beziehung – der 41-Jährige scheint gut mit den beiden zu harmonieren. Nun zeigen Adriana und Andre, dass sie immer noch so verliebt sind wie eh und je!

Das Paar besuchte am Montag die Premiere des Films "Air: Der große Wurf" in Westwood, Los Angeles, bei dem Ben Affleck (50) Regie führte. Auf dem roten Teppich teilten die Brasilianerin und ihr Liebster einen romantischen Kuss mitten im Blitzlichtgewitter. In einem scharlachroten, figurbetonten Kleid, das im Kontrast zu ihren langen, schwarzen Haaren stand, zog das Model alle Blicke auf sich.

Das war nicht das erste Mal, dass die frischgebackenen Eltern ihre Zuneigung öffentlich zur Schau stellten. Die damals noch schwangere Adriana gab Andre auch auf dem Red Carpet der Internationalen Filmfestspiele in Cannes 2022 einen dicken Schmatzer auf den Mund.

MEGA Andre Lemmers und Adriana Lima bei der Premiere von "Air: Der große Wurf" in Los Angeles, 2023

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima bei der Premiere von "Air: Der große Wurf" in Los Angeles, 2023

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima, Cannes Filmfestspiele 2022

