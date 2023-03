Stylishe Truppe! Adriana Lima besucht Zirkus mit der Familie

Adriana Lima (41) macht es vor: Patchwork kann funktionieren! Gemeinsam mit ihrem Partner Andre Lemmers (41) hat die brasilianische Schönheit vergangenes Jahr einen Sohn bekommen: Der kleine Cyan ist jetzt das Nesthäkchen der Familie. Zusätzlich brachte das Model die Töchter Valentina und Sienna mit in die Beziehung, die aus ihrer Ehe mit Marko Jaric (44) stammen. Die Rasselbande scheint gut zu harmonieren: Fotos zeigen Adrianas Familie glücklich bei einem Zirkus-Event!

Das Topmodel besuchte am Donnerstag gemeinsam mit ihren Liebsten die Eröffnungsfeier des Cirque Du Soleil: Corteo in Los Angeles. Ganz stolz und strahlend posierte Adriana vor dem Eingang mit ihrem Schatz Andre, ihren Töchtern Valentina und Sienna sowie zwei weiteren Kids aus der erweiterten Family. Die Truppe gab ein wirklich hübsches Bild ab: Alle waren stylish angezogen. So trug die Mama ein elegantes schwarzes Ensemble aus Blazer, Top, schicken Hosen und Slingpumps. Dazu kombinierte sie eine gold-schwarze Handtasche von Balmain.

Sohnemann Cyan war wohl noch zu jung für das Event – er war an dem Abend nicht dabei. Die Fans haben den Kleinen auch noch nicht oft zu Gesicht bekommen. Nur im Dezember postete die Mama mal ein Bild ihres Babys mit Papa Andre auf Instagram. Besonders süß: Beide Jungs hatten hier ein Brasilien-Trikot an.

Tim Regas / MEGA Adriana Lima mit ihrer Familie

Tim Regas / MEGA Adriana Lima mit ihrem Partner Andre Lemmers, ihren Töchtern Valentina und Sienna und weiteren Famil

Instagram / adrianalima Andre Lemmers mit seinem Sohn Cyan im Dezember 2022

