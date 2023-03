Anya Taylor-Joy und Verlobter besichtigen Hochzeitslocations

Läuten da bald die Hochzeitsglocken? Anya Taylor-Joy (26) und Malcolm McRae sind seit dem vergangenen Sommer verlobt. Immer wieder kamen bereits Gerüchte auf, dass das Paar schon geheiratet haben soll. Jetzt scheinen die beiden sich intensiver mit der Hochzeitsplanung zu befassen und sich zumindest auf einen Ort geeinigt zu haben: Am Wochenende wurden sie in Italien gesichtet – und zwar auf einer ganz besonderen Sightseeing-Tour!

Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen Anya und ihren Verlobten Malcolm am Wochenende in Venedig. Neben Sehenswürdigkeiten habe das Paar sich auch einige beliebte Hochzeitslocations angeschaut. Unter anderem besichtigten sie die Scuola Grande di San Giovanni Evangelista Kirche, in der rund 100 Hochzeitsgäste Platz finden würden.

Venedig scheint äußerst beliebt zu sein, wenn es um Promi-Hochzeiten geht. In der italienischen Stadt, die vor allem für ihre Gondel-Fahrten bekannt ist, heirateten 2014 zum Beispiel auch George Clooney (61) und seine Amal (45) und zwei Jahre später gaben sich dort Bastian Schweinsteiger (38) und Ana Ivanovic (35) hier das Ja-Wort.

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy im April 2022 in London

Instagram / anyataylorjoy Anya Taylor-Joy

