Insider: "Peaky Blinders"-Star Anya Taylor-Joy hat Ja gesagt

Anya Taylor-Joy (26) und ihr Freund haben es wohl getan! Die "Peaky Blinders"-Darstellerin und der Musiker Malcolm McRae wurden im Mai 2021 erstmals knutschend gesichtet. Daraufhin war klar: Sie sind ein Paar. Zuletzt spekulierten ihre Fans, ob sie sich auch schon verlobt hätten, denn die Beauty wurde mit einem auffälligen Ring abgelichtet. Sie bestätigten zwar noch nichts, doch jetzt meint ein Insider sogar: Anya und Malcom haben geheiratet!

Das plauderte eine Quelle gegenüber Page Six aus. So sollen Anya und Malcolm still und heimlich ihre standesamtliche Hochzeit gefeiert haben – nur neun Monate nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben. Aber eine wirkliche Honeymoon-Phase machen sie momentan wohl nicht durch. Denn die 26-Jährige soll kurz nach der Trauung schon wieder nach Australien gedüst sein.

Dort dreht Anya nämlich für das Prequel von "Mad Max: Fury Road" gemeinsam mit Hollywood-Star Tom Hardy (44). Die Quelle erzählte daraufhin aber auch, dass noch eine größere Feier geplant sei, sobald die "Das Damengambit"-Darstellerin wieder in Los Angeles ist.

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Getty Images Anya Taylor-Joy bei den Emmy Awards 2021

Instagram / anyataylorjoy Anya Taylor-Joy

