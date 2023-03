Bei Ex Peter untergekommen: Wie geht es Iris Kleins Hunden?

Kümmert sich Peter Klein (55) gut um die Vierbeiner seiner Ex? Seit der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Iris (55) lebt der gelernte Malermeister alleine in ihrer einst gemeinsamen Finca auf Mallorca. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hat indes eine kleine Wohnung bezogen. Doch in dieser kann sie ihre geliebten Hunde nicht halten, weshalb diese weiterhin bei Peter leben. Jetzt verriet der 55-Jährige, wie es den Fellnasen in seiner Obhut geht.

"Bevor ich jetzt wieder irgendwelche dummen Nachrichten bekomme oder irgendjemand denkt, die beiden Süßen werden vernachlässigt... Nein, den beiden geht es gut und sie werden liebevoll versorgt", stellte der Hobbysänger in seiner Instagram-Story klar. Zudem betonte er, dass er seine Hunde liebe. Außerdem gab Peter seinen Fans auch einen kleinen Einblick in seinen Alltag mit den Vierbeinern. "Weil es so schön ist, verlagert der Hundesitter einfach seinen Job auf die Terrasse der Finca", plauderte er aus.

Doch ob er sein Heim noch lange mit den Hunden teilen wird, ist fraglich. In ihrer Instagram-Story hatte Iris vor wenigen Wochen erzählt, dass sie ihre zwei Hunde sehr vermisse. Daher plane die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, ihre Haustiere schon bald wieder zu sich zu holen. "Jetzt überlege ich wieder, ob ich umziehe und mir ein Haus miete und dann die Hunde wieder abhole", hatte sie angemerkt.

