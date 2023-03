Ein Umzug nach Berlin? Das sind die Pläne von Jenny Elvers

Möchte dieser Star in die deutsche Hauptstadt ziehen? Jenny Elvers (50) ist eine deutsche Schauspielerin und TV-Persönlichkeit. 2013 war die Blondine Teilnehmerin der ersten Promi Big Brother-Staffel und gewann. Doch auch durch ihre vielen Beziehungen sorgte Jenny für Schlagzeilen. Mit Ex-Partner Alex Jolig (60) hat die 50-Jährige einen gemeinsamen Sohn. Nun überlegt das Realitysternchen nach Berlin zu ziehen. In einem Promiflash-Interview erzählte Jenny jetzt von ihren Plänen.

Auf der "Dungeons & Dragons"-Premiere in der Hauptstadt äußerte die Schauspielerin gegenüber Promiflash, dass sie bereits nach Wohnungen in Berlin gucke. Doch sie gab auch zu: "Es ist nicht so einfach auf dem Immobilienmarkt." Doch hat Jenny ihre ursprüngliche Idee der Mallorca-Auswanderung bereits verworfen? "Das war nur eine Option", erklärt sie. Einer Zweitwohnung auf der sonnigen Insel stehe dennoch nichts im Wege.

Erst kürzlich hatte die Bekanntheit ihre Pläne der Auswanderung publik gemacht. "Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann reisen, umziehen. Ich muss das nicht mit irgendwem absprechen", berichtete sie offen. Aus diesem Grund wollte sie mit ihrem Sohn nach Mallorca ziehen. Damals verriet sie, dass Pauls Vater Alex und seine Frau Britt die beiden dabei unterstützen würden.

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul im Juni 2022 in Berlin

SAT.1 / Claudius Pflug Jenny Elvers, Kandidatin bei "Das große Promibacken"

Dwi Anoraganingrum / Future Imag / ActionPress Jenny Elvers, Schauspielerin

