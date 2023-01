Jenny Elvers will mit Sohn Paul nach Mallorca auswandern

Jenny Elvers (50) sehnt sich nach Veränderung! Die Schauspielerin lebt schon seit Jahren in der Lüneburger Heide. Doch in ihrer deutschen Heimat ist die "Notruf Hafenkante"-Darstellerin offenbar schon lange nicht mehr so richtig glücklich. Deshalb will sie sich nun einen ganz besonderen Traum erfüllen: Jenny will unbedingt nach Mallorca auswandern – und zwar zusammen mit ihrem Sohn Paul Elvers (21)!

"Jetzt ist es so, dass ich wirkliche sage: 'Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann reisen, umziehen. Ich muss das nicht mit irgendwem absprechen'", plauderte die 50-Jährige nun im Interview mit RTL aus. Deshalb wolle sie mit ihrem Sohn auf der Urlaubsinsel eine neue Bleibe finden. Dabei werden die beiden von Pauls Vater Alex Jolig (60) und dessen Frau Britt unterstützt, die selbst seit Jahren auf Mallorca leben. "Ich finde das gar nicht so verrückt, dass Jenny plant, eventuell auch hier auf die Insel zu kommen. Ich bin da die größte Freundin und Förderin des Projekts", meinte die Immobilienmaklerin.

Ein paar schöne Wohnungen haben die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin und ihr Nachwuchs bereits besichtigt. Die perfekte Bleibe war bislang aber wohl nicht dabei. Doch die Suche will Jenny nicht so schnell aufgeben. "Einen halben Umzugskarton habe ich schon gepackt", scherzte sie abschließend im Interview.

Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Imag / ActionPress Jenny Elvers, Schauspielerin

Anzeige

gbrci / Future Image / ActionPress Alex und Britt Jolig mit Jenny und Paul Elvers, September 2022

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jenny Elvers, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de