Fans verwirrt: Claudia Obert postet, dass sie schwanger ist!

Ist es jetzt etwa so weit? Claudia Obert (61) ist eine deutsche Unternehmerin, Selfmade-Millionärin und Realitysternchen. Besonders ihre Teilnahmen an Formaten wie Promi Big Brother oder Kampf der Realitystars bleiben unvergesslich. Seit 2022 ist die Freiburgerin glücklich vergeben an den fast 40 Jahre jüngeren Max Suhr (24). Claudia und ihr Partner versuchen anscheinend auch ein gemeinsames Kind zu bekommen, doch das Sperma des Webdesigners sei nicht sehr fruchtbar. Hat es nun etwa trotzdem geklappt?

In ihrer Instagram-Story teilte die 61-Jährige einen Artikel, welcher über ihren Kinderwunsch und das nicht sehr fruchtbare Sperma ihres Liebsten berichtete. Dazu schrieb Claudia: "Sorry, falscher Tag. Heute ist nicht der 1. April - ich bin schwanger." Reichte die Fruchtbarkeit ihres Herzensmannes nun also doch aus? Oder handelt es sich hierbei um einen Scherz?

Erst vor wenigen Tagen offenbarte das Trash-Sternchen gegenüber Bild, dass das Sperma ihres Liebsten in einer Kinderwunschklinik analysiert worden war. "Er wurde dort auf seine Fruchtbarkeit untersucht. Aber den großen Schuss kann man mit ihm wohl nicht machen. Die Konzentration der Spermien war nicht gut", berichtete Claudia.

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

