Fata Hasanović hört zum ersten Mal Herzschlag ihres Babys!

Fata Hasanović (28) kann ihr Glück gar nicht fassen. Vor wenigen Tagen hatte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin überraschend verkündet, dass ihr Partner Izi und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem gewährt die Beauty auch immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. So verriet sie beispielsweise, dass sie die ersten drei Monate sehr unter morgendlicher Übelkeit gelitten habe. Nun teilte sie einen besonders süßen Moment: Fata hörte zum ersten Mal den Herzschlag ihres Babys.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die werdende Mama nun einen kurzen Clip, der sie beim Frauenarzt zeigt. Interessiert blickt sie auf das Ultraschallbild, bevor kurz darauf die ersten Herztöne ihres ungeborenen Kindes ertönen. Augenscheinlich ist Fata in diesem besonderen Moment auch total überwältigt, denn ihr kommen sofort die Tränen. "Ich liebe dich jetzt schon unendlich. Du bist mein wahr gewordener Traum! Mama und Papa lieben dich", schwärmte Fata unter dem Beitrag. Auch die Ärztin scheint mit dem Herzschlag vollends zufrieden zu sein, denn man hört sie sagen: "Sehr kräftig. Hört sich sehr gut an".

Wie sehr Fata die Zeit als Schwangere genießt, hatte sie bereits mehrfach deutlich gemacht. Für die Netz-Bekanntheit und ihren Liebsten war es nämlich gar nicht so einfach, schwanger zu werden. "Wenn man sich so etwas so sehr wünscht und irgendwie auch der Weg dahin nicht der einfachste war, dann denkt man sich so: 'Oh Gott, das ist einfach so ein Wunder'", hatte sie versichert.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im März 2023

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de