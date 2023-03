Harte Worte von Boris Becker über Zeugung von Anna Ermakova

Diese Worte dürften Anna Ermakova (23) wohl hart treffen. Die gebürtige Londonerin begeistert momentan auf dem Tanzparkett von Let's Dance und ist daher in aller Munde. Bekannt ist die rothaarige Schönheit als die uneheliche Tochter der Tennislegende Boris Becker (55). Der Sportler hatte damals einen Seitensprung mit der Kellnerin Angela Ermakova gehabt, aus welchem die heute 23-Jährige entstand. In seiner Doku erklärt Boris mit ziemlich eindeutigen Worten, was sich damals zugetragen hatte.

Der 55-Jährige war zum Zeitpunkt der Zeugung von Anna noch mit Barbara Becker (56) verheiratet. Die Mutter seiner unehelichen Tochter traf er flüchtig in einem Restaurant. In seiner Apple-Doku, die The Sun vorliegt, erklärt Boris: "Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt und das wars." Acht Monate später habe er ein Fax, mit der Bitte um ein Treffen von der Kellnerin erhalten. "In der nächsten Woche traf ich Angela in London und stand unter Druck. Sie kam herein, hatte einen dicken Mantel an, zog den Mantel aus, war hochschwanger und erklärte mir einfach, dass ich der Vater dieses Kindes bin."

Anna, die dank ihrer Teilnahme an der Tanzshow momentan mehr denn je im Heimatland ihres Vaters in der Öffentlichkeit steht, wird immer wieder mit ihrer ungewöhnlichen Lebensgeschichte konfrontiert. "Es ist hart damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen", hatte sie kürzlich in einem RTL-Podcast diesbezüglich geäußert.

Getty Images Anna Ermakova mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / annaermakova1 Angela Ermakova und ihre Tochter Anna

Getty Images Anna Ermakova, Model

