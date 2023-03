Kryptisches Update: Trifft Harry Styles Emily schon länger?

Geht da etwa schon länger was? Bei Harry Styles (29) und Emily Ratajkowski (31) ging es vor wenigen Tagen ganz schön heiß her! Derzeit macht nämlich ein Video die Runde, welches den Sänger zeigt, der auf offener Straße wild mit dem Model herumknutscht. Ein altes Interview beweist, dass der Musiker schon länger ein Auge auf das Model geworfen hat. Nun deutet ein Insider an, dass zwischen Harry und Emily schon länger etwas läuft!

"Harry und Emily kennen einander. Sie verstehen sich schon eine Weile gut", äußert sich eine Quelle gegenüber People. Fans spekulieren nun, ob das möglicherweise bedeutet, dass sich die beiden Turteltauben bereits seit längerer Zeit heimlich treffen. Der Insider deutet zudem an, dass sich die Beauty auch weiterhin gut mit Harrys Ex-Freundin Olivia Wilde (39) verstehe.

Im Jahr 2014 wurden die Mitglieder der beliebten Boygroup One Direction bei Telehit nach ihren Promi-Crushes gefragt. Der "Watermelon Sugar"-Interpret schwärmte damals bereits für eine ganz bestimmte Berühmtheit. Seine Antwort lautete nämlich: "Emily Ratajkowski aus 'Gone Girl'."

Harry Styles, Sänger

Emily Ratajkowski, Model

Harry Styles

