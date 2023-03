Liebes-Gerüchte: Sind Khloé Kardashian und Tristan Nachbarn?

Khloé Kardashian (38) und ihr Ex wohnen angeblich Tür an Tür. Die Reality-TV-Darstellerin führt seit Jahren eine On-off-Beziehung mit dem Basketballer Tristan Thompson (32). Die beiden haben zusammen sogar zwei Kinder. Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass sie nun doch wieder zueinandergefunden haben könnten. Und nun scheint der Sportler auch wieder die Nähe zu seiner Familie zu suchen: Tristan zieht wohl in ein Haus in Khloés Nachbarschaft.

Wie unter anderem The Sun berichtete, wird Tristan praktisch neben Khloé einziehen. Er soll sich ein Anwesen im Stadtteil Hidden Hills in Los Angeles gekauft haben. Die Villa liegt nur zwei Straßen von dem Haus seiner Ex entfernt. Der Kaufvertrag für das Gebäude im Wert von etwa 11,5 Millionen Euro sei bereits im Dezember unterschrieben worden und das, obwohl Tristan erst kurz zuvor eine Wohnung im Wert von 7,2 Millionen Euro gekauft haben soll.

Khloé hatte ihre Fans bereits vor einigen Wochen verwirrt, indem sie auf ihrem Instagram-Profil mehrere Zitate über Liebe und Beziehungen teilte. Doch sie stellte auch direkt im Anschluss klar, damit nicht andeuten zu wollen, dass sie wieder mit ihrem Ex zusammen ist. "Single zu sein und Liebes-Zitate zu posten, um Leute zu verwirren, ist ein anderes Level von Spaß", meinte die 38-Jährige.

Getty Images Tristan Thompson, NBA-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

