Nach "The Real Life"-Pause: So startet Melody Haase durch!

Was steht in Zukunft bei Melody Haase (29) an? Durch ihre DSDS-Teilnahme wurde die Influencerin 2014 einem breiteren Publikum bekannt – daraufhin fasste die Brünette im Reality-TV Fuß und ist heute aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Zuletzt begeisterte sie ihre Fans mit The Real Life - #nofilter. Die Show geht nun aber in Pause. Das bedeutet aber nicht, dass Melody jetzt nichts mehr zu tun hat!

Im Interview mit Promiflash erzählt Melody, dass sie trotz der Pause einen vollen Terminkalender hat: "Es ist eine Pause, vielleicht kommt in Zukunft noch was, aber ich kann mich im Allgemeinen gerade nicht beklagen. Also bei mir persönlich ist total viel los." Die Beauty plaudert auch bereits ein wenig über ihre ersten Pläne aus: "Was ich sagen darf, ist, dass ich jetzt endlich zu meinen Wurzeln wirklich zurückfinde und jetzt ein geiles Team habe, nachdem ich ganz oft auch versucht habe, was zu machen, an die falschen Leute geraten bin. Jetzt hoffe ich, dass es mit Musik auch klappt."

Musik sei der größte Teil von ihr – aber auch in anderen Bereichen hat Melody noch viel vor. "Aber Reality-TV gefällt mir supergut, ich finde es richtig lustig und ich habe auch mal wieder Lust auf eine Show, wo man auf einer Insel sitzt", meint sie.

