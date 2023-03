Nanu: Knutscht Tiffany Haddish da etwa ihren neuen Freund?

Ist Tiffany Haddish (43) wieder vergeben? Die Schauspielerin war fast eineinhalb Jahre mit dem Rapper Common (51) zusammen gewesen, bevor sie sich im November 2021 trennten. Grund dafür sei der volle Terminkalender der beiden gewesen – sie sind im Guten auseinandergegangen. Die "Like A Boss"-Darstellerin kann aber auch anders, denn einem weiteren Ex hatte sie einst in die Schuhe gekackt. Aber nun liegt Tiffany in den Armen eines neuen Mannes!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist die 43-Jährige zusammen mit dem Bitcoin-Unternehmer und ehemaligen Anwalt Marven Jones in Studio City, Los Angeles zu sehen. Zur Begrüßung gab es einen dicken Schmatzer und eine innige Umarmung, bevor sich das Paar auf dem Weg zum Brunch machte. Beide waren leger gekleidet, mit Pullover, Leggings und Sneakern. Ein offizielles Statement zur Beziehung hat Tiffany noch nicht abgegeben.

Möchte die Komödiantin erst abwarten, ob ihre neue Beziehung das hohe Arbeitspensum ihrer Karriere aushält? Anfang des Jahres stellte sie den Film "Landscape with Invisible Hands" vor und wird sich bald an die Promotour für Disneys Neuverfilmung der "Geistervilla" machen. Wie Cinemablend berichtet, ist eine Fortsetzung für "Girls Trip" ebenfalls in Planung.

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de