Sarah Ferguson erklärt: Royals vermissen die Queen "enorm"

Die Trauer über das Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) ist immer noch sehr präsent! Im September 2022 verstarb die einstige britische Königin auf Schloss Balmoral in Schottland. Bereits zu ihrem 70. Thronjubiläum im Juni vergangenen Jahres hatte die ehemalige Monarchin aufgrund von Mobilitätsproblemen einige Veranstaltungen absagen müssen. Auch rund sieben Monate nach ihrem Tod vermissen die Royals die einstige Königin immer noch sehr!

In einem Interview mit Mirror gibt Sarah Ferguson (63) zu, dass sie und der Rest der Königsfamilie noch immer sehr mit dem Tod der Queen zu kämpfen haben. "Wir alle vermissen die Königin enorm. Ihr Tod hat eine große Lücke in der Familie hinterlassen", verrät die Ex von Prinz Andrew (63) und erinnert sich in dem Gespräch auch an einen passenden Satz, den die 96-Jährige selbst gerne gesagt habe: "Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen."

Sarah selbst hat in Bezug auf den Verlust ihrer einstigen Schwiegermutter jedoch einen besonderen Umgang gefunden. "Schreiben ist für mich sehr therapeutisch, da es eine reine Flucht ist", fügt sie hinzu. Und dafür scheint sie auch innerhalb der Royal-Family eine Menge Anerkennung zu bekommen. Sogar ihr Ex-Ehemann habe ihre Romane gelesen und für "fabelhaft" befunden, verrät sie gegenüber dem Magazin.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz George auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Fergie bei der BFI Luminous Fundraising Gala 2019

Anzeige

Action Press / Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de