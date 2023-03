Sarah Victoria Schalow steigt bei "Alles was zählt" ein!

Sarah Victoria Schalow kehrt ins TV zurück! Die Schauspielerin wurde durch ihre Hauptrolle der quirligen Nadine Brück in Freundinnen – Jetzt erst recht bekannt. Nach dem Ende der Daily im Jahr 2019 war die Nauenerin noch vereinzelt bei "Die Kanzlei" und "SOKO Hamburg" zu sehen. Jetzt hat sie einen neuen Job bei einer beliebten Seifenoper ergattert: Sarah steigt bei Alles was zählt ein!

Das enthüllte jetzt der Sender RTL. Sarah spielt die neue Hauptrolle der Hanna Kern – die Halbschwester von Daniela Bremer (Berrit Arnold, 52). Die beiden Frauen haben sich aber seit zwölf Jahren nicht gesehen! Zuletzt bei der Beerdigung ihrer gemeinsamen Mutter. Und wie ging es dann weiter? "Im Gegensatz zu Daniela, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in schwierigen Verhältnissen groß geworden ist, ist Hanna nach der erneuten Heirat der Mutter sehr behütet aufgewachsen", heißt es in der Ankündigung. Dieser Umstand soll für einige Spannungen sorgen...

Im Interview schwärmt Sarah von ihrem "Alles was zählt"-Start: "Meine ersten Drehtage waren sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Welpenschutz und wurde sehr gut aufgenommen." Und wie tickt ihre Serienfigur so? "Hanna Kern macht vor allem aus, dass sie sehr klar weiß, wer sie ist und welche Ziele sie erreichen möchte. Sie ist ein Sonnenschein, ohne dabei naiv zu sein und bringt immer gute Laune mit." Ihr Talent sei es, Menschen zusammenzuführen.

Anzeige

MG RTL D/ Frank W. Hempel Sarah Victoria Schalow, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / sarah.victoria.schalow Sarah Victoria Schalow, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / sarah.victoria.schalow Sarah Victoria Schalow, neu bei "Alles was zählt"

Anzeige

Freut ihr euch auf den Neuzugang bei "Alles was zählt"? Ja, total! Na ja, mal sehen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de