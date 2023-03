Seltener Anblick: Matt Damon mit Töchtern auf Red Carpet!

Das ist ein ungewohnter Anblick! Matt Damon (52) ist als Schauspieler sehr erfolgreich und alles andere als ein unbekanntes Gesicht in der Unterhaltungsbranche. Bisher achtete der Schauspieler darauf, dass seine Kinder weitgehend frei vom Ruhm ihres Vaters durchs Leben gehen können. Der "Good Will Hunting"-Darsteller hat mit seiner Liebsten Luciana drei Töchter, die alle im Jugendalter sind. Jetzt legte er seine Vorsicht beiseite und machte eine Ausnahme: Matt posierte stolz mit seiner Frau und allen drei Töchtern für die Kameras!

Im Rahmen der Weltpremiere des Films "Air", welcher die Kollaboration zwischen der Basketball-Legende Michael Jordan (60) und dem Sportartikel-Hersteller Nike thematisiert, präsentierte sich der Oscar-Preisträger mit der ganzen Familie. Während sich Matt und seine Partnerin schlicht in Schwarz kleideten, wagte vor allem Isabella einen etwas auffälligeren Look und entschied sich für ein lockeres Kleid mit Blümchen-Muster. Die Ähnlichkeit zwischen Matts Kids und seiner Frau ist unverkennbar, denn diese haben offensichtlich alle ihre dunkle Mähne und ihre braunen Augen geerbt. Doch auch die Gesichtszüge des Papas spiegeln sich in den Gesichtern seiner Töchter wider.

Auf der Filmpremiere war auch Matts langjähriger Freund Ben Affleck (50) anwesend. Die beiden stehen sich bereits seit ihrem Karrierebeginn sehr nahe und hatten angeblich für einige Zeit sogar ein gemeinsames Bankkonto. "Es war ungewöhnlich, aber wir brauchten das Geld für unsere Vorsprechen", erklärten sie die Situation vor Kurzem.

Getty Images Matt Damon and Luciana Barroso im Dezember 2022

Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon, Ehepaar

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck im März 1999

