Sharna Burgess begeistert auf Red Carpet mit Hammer-Figur!

Sharna Burgess (37) weiß ihren Traumkörper in Szene zu setzen. Im vergangenen Juli waren Brian Austin Green (49) und der ehemalige Dancing with the Stars-Profi zum ersten Mal zusammen Eltern geworden. Zu den vier Kindern des Schauspielers gesellte sich ein weiterer Sohn, der den Namen Zane trägt. Dass die Tänzerin vor gut einem Jahr noch hochschwanger war, ist ihr allerdings nicht mehr anzusehen. Bei einem Event flashte Sharna nun mit ihrer durchtrainierten Figur.

Am vergangenen Montagabend fanden im Dolby Theatre in Hollywood die diesjährigen iHeartRadio Music Awards statt, bei denen die 37-Jährige gemeinsam mit ihrem Liebsten über den roten Teppich lief. Dabei zog sie mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich: Sharna trug eine silber-schimmernde Top-Rock-Kombination, zu der sie durchsichtige Pumps kombinierte. Neben ihrem Look fiel jedoch auch ihre Hammer-Figur ins Auge, die durch das kurz geschnittene Oberteil perfekt zur Geltung kam. Von irgendwelchen Nach-Schwangerschaftskilos war keine Spur zu sehen. Brian sorgte bei dem Event ebenfalls für Aufsehen: Der Ex-Mann von Megan Fox (36) trägt seine Haare nun nämlich in einem dunklen Blondton.

Im Interview mit Extra schwärmte die Neu-Mama dann nur so von ihrem Liebsten und ihrem Sohn. "Ich habe das Gefühl, dass es genau der richtige Zeitpunkt war, um in die Welt der Mutterschaft einzutreten", erzählte Sharna. Sie fuhr fort, dass Brian der beste Partner sei, durch den sie viel über sich selbst gelernt habe.

Getty Images Sharna Burgess 2023

Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green im März 2023

Getty Images Sharna Burgess, ehemaliger "Dancing with the Stars"-Profi

