Mehr Kids? Brian Austin Green und Sharna bräuchten Schulbus

Bei Brian Austin Green (49) und Sharna Burgess (37) könnte es eng werden. Der Schauspieler und seine Partnerin durften im Juni ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Der kleine Zane Walker ist mittlerweile der fünfte Sprössling des Beverly Hills, 90210-Stars. Und die Familienplanung scheint für die beiden noch nicht abgeschlossen zu sein. Doch Sharna befürchtet, dass sie für weitere Kids gar keinen Platz haben.

Auch wenn Brians ältester Sohn Kassius mit seinen 20 Jahren bereits ausgezogen ist, haben er und Sharna immer noch vier Kinder zu Hause. "Wenn ein fünftes dazukommt, werden wir einen Schulbus brauchen, um von A nach B zu kommen", scherzte die Tänzerin gegenüber People. "Man muss an Reisen, an die Schule und das Autofahren denken. An alles. Sogar Hotelzimmer. Von fünf auf sechs ist ein großer Schritt", überlegte auch der 49-Jährige. Doch trotz der Einwände scheint das Paar bereit zu sein, ein weiteres Kind zu bekommen, auch wenn vorerst keines geplant sei.

Die Frage nach einem weiteren Baby kam bei Brian und Sharna bereits im November auf. Beide machten aber klar, dass das keine Entscheidung sei, die leichtfertig getroffen sein sollte. Sie wollen sich nicht überraschen lassen: Ein Kind erfordere auch aus Platzgründen sorgfältige Überlegungen.

