Neu-Mama Sharna Burgess macht sich permanent Sorgen um Sohn

Sharna Burgess (37) spricht offen über die Schattenseiten des Mutter-Daseins. Im vergangenen Juni kam das erste gemeinsame Kind der Tänzerin und ihres Partners Brian Austin Green (49) zur Welt. Das Paar durfte sich über einen Sohn freuen, der den Namen Zane Walker trägt. Ihre Community lässt die Influencerin auch immer wieder an ihrem Alltag teilhaben. Nun sprach Sharna ganz offen über gewisse Befürchtungen, die sich ihr als Mutter immer wieder aufdrängen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 37-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem sie ihren Sohn auf dem Arm hält und eine Treppe hinunter läuft. Unter dem Post fing sie dann an, Klartext zu sprechen: "Mütterliche intrusive Gedanken sind ein echtes Ding!", begann sie zu schreiben. Immer wieder würden sich ihr Sorgen aufzwingen, was ihrem Baby alles passieren könnte. "Ehrlich gesagt, dachte ich zuerst, dass etwas mit meinem Gehirn nicht stimmt. [...] Nach fünf Monaten habe ich sie immer noch, aber ich habe gelernt, sie zu zähmen", fuhr die Blondine fort.

In gewisser Weise ergebe es für Sharna auch Sinn, dass sie seit der Geburt einen verstärken Beschützerinstinkt habe – immerhin müsse sie sorgfältig auf ihren Sohn aufpassen. "Diese neue Verantwortung ist mit so viel Liebe, Staunen und Ehrfurcht verbunden, aber niemand warnt dich vor der ebenso großen Angst, die jetzt in dir lebt", schilderte der ehemalige Dancing with the Stars-Profi.

