Fahrstuhl-Family: Dustin Schöne teilt Pic mit seinen Mädels!

Dustin Schöne (37) zeigt ganz stolz seine Familie! Zusammen mit seiner Liebsten Lena Gercke (35) hat der Werbefilm-Regisseur zwei Töchter –Zoe und Lia. Letztere hatte erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickt. Den Alltag als Eltern wuppen das Model und ihr Schatz super zusammen. Ab und an geben sie auch niedliche Einblicke in ihren Alltag. So auch jetzt –Dustin, Lena, Zoe und Lia geben eine coole Familie ab!

Via Instagram teilte Dustin nun einen Schnappschuss mit seinen drei Mädels aus dem Fahrstuhl. Auf dem Spiegel-Selfie ist zu erkennen, wie er und Lena ein lässiges Eltern-Duo abgeben. Die Beauty hält ihre Älteste auf dem Arm, während ihr Partner den Kinderwagen mit Töchterchen Lia vor sich zu stehen hat. "Zurück zu Hause", schrieb der 37-Jährige dazu.

Wie sieht es eigentlich in Sachen weiterer Familienplanung aus? Möchten Lena und Dustin ihren beiden Mädels vielleicht noch einen Bruder schenken? Im Interview mit Gala hatte die 35-Jährige vor einigen Tagen aus dem Nähkästchen geplaudert: "Warum nicht? Vielleicht bekommen wir irgendwann einen. Ich lasse alles offen. Ich lasse Dinge generell gerne auf mich zukommen."

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Anzeige

Instagram / lenagercke Dustin Schöne mit seinen zwei Töchtern im Februar 2023

Anzeige

Instagram / lenagercke Babybauch-Shooting von Lena Gercke und Dustin Schöne im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de