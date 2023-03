Hat Lana Del Rey Jack Antonoffs Hochzeitsdatum verraten?

Ihr neues Album erschien vor wenigen Tagen! Lana Del Rey (37) kann sich mit zu den erfolgreichsten Musikern zählen. Die Amerikanerin wurde durch Songs wie "Video Games" und "Summertime Sadness" weltberühmt. Für ihr neues Album holte sie den Produzenten Jack Antonoff (38) mit an Boot. Dessen Liebesgeschichte mit seiner Verlobten Margaret gab der Sängerin Inspiration für einen ihrer Songs. Aber verrät Lana damit auch etwas über die Hochzeit der beiden?

Gegenüber Rolling Stone erklärte Lana, dass sie den Song "Margaret" auf ihrem neuen Album extra für das Paar geschrieben habe: "Es ist die Art Song, der auf ihrer Hochzeit geschrieben werden könnte", beschrieb sie die Zeilen des Songs. Eine Zeile sticht dabei besonders ins Auge: "Komm zur Party, die ist übrigens am 18. Dezember", heißt es in der Bridge. Es wird vermutet, dass Lana hier auf die anstehende Hochzeit von Jack und Margaret in diesem Jahr anspielt.

Lana wurde allerdings nicht nur von Jack und dessen Verlobten zu "Margaret" inspiriert, sondern Jack ist mit seiner Band Bleachers ebenfalls als Feature in dem Song vertreten. Das verpasst dem Track weiteren sentimentalen Wert.

Getty Images Jack Antonoff im April 2022 in Las Vegas

Getty Images Lana Del Rey beim Benicassim International Music Festival 2019

Getty Images Jack Antonoff am Telefon mit Taylor Swift bei den Grammys 2016

