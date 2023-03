Jennifer Frankhauser gerührt: Ihr Sohn hat die ersten Zähne

Jennifer Frankhauser (30) ist hin und weg von ihrem Sohnemann! Im September des vergangenen Jahres sind die Influencerin und ihr Partner Steffen zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Damian hat das Licht der Welt erblickt. Seitdem hält Jenny ihre Fans im Netz fleißig mit Updates über den Hosenmatz auf dem Laufenden. Nun verrät sie: Damian hat seinen ersten Zahn bekommen!

"Ich heule", schrieb die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin gerührt zu einem Instagram-Foto ihres Sohnes, der darauf fröhlich in die Kamera lächelt. Sein Mund ist dabei leicht geöffnet, sodass am Unterkiefer der Ansatz eines Schneidezahns zu erkennen ist. "Du hast deinen ersten Zahn bekommen", freute sich Jenny. Sogar ein zweiter sei schon unterwegs. "Was muss ich jetzt tun? Braucht er eine Zahnbürste? Ich drehe durch! Mein kleines Baby hat Zähne", schrieb sie ganz aufgeregt.

Vor wenigen Tagen hatte Jenny bereits verraten, dass der Alltag mit Damian inzwischen viel einfacher sei. "Heute Nacht hat er um halb zwölf die letzte Flasche getrunken [...] und dann hat er die nächste erst wieder um fünf Uhr bekommen", berichtete sie auf Instagram. Der kleine Junge sei viel umgänglicher geworden.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhausers Sohn im März 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Steffen König und Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn im März 2023

