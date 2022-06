Nach Verlobung: Tom Hiddleston und Zawe Ashton werden Eltern

Was für freudige Neuigkeiten! Um Tom Hiddleston (41) und seine Zawe Ashton kursierten lange Gerüchte über einen Heiratsantrag, denn nach rund drei Jahren Beziehung erhofften sich ihre Fans endlich eine Verlobung. Nach langem Warten verkündete der Loki-Darsteller Mitte Juni, dass er tatsächlich im vergangenen März vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen sei und ihr einen Antrag gemacht habe. Jetzt lässt das frisch verlobte Paar auch noch eine weitere Bombe platzen: Tom und Zawe erwarten Nachwuchs!

Am vergangenen Mittwoch erschien die Schauspielerin zu der Premiere ihres neuen Films "Mr. Malcolm's List" in New York City. Obwohl ihr Verlobter leider nicht zu dem Event kommen konnte, kreuzte sie dennoch nicht ganz alleine auf: In einem beige-goldenen Kleid präsentierte Zawe stolz ihren bereits sichtbaren Babybauch. So konnte selbst der luftige Schnitt ihrer schulterfreien Robe die Babykugel nicht mehr verbergen. Zudem bestätigte ein Insider gegenüber Page Six, dass Tom und seine Liebste ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Die beiden sind sehr froh, einander zu haben. So sprach der Marvel-Star gegenüber der Los Angeles Times aus: "Ich bin überglücklich!" Auch wenn er nicht viel über seine Beziehung preisgeben möchte, sind die beiden augenscheinlich zufrieden.

Zawe Ashton auf der Filmpremiere für "Mr. Malcolm's List"

Zawe Ashton und Freida Pinto, Schauspielerinnen

Tom Hiddleston und Zawe Ashton im März 2022

