Nach Tod von Stephen Boss: Sohn Maddox feiert Geburtstag

Sie können wieder strahlen! Der Tod von Stephen "tWitch" Boss (✝40), der vor allem an der Seite von Ellen DeGeneres (65) in ihrer Talkshow bekannt geworden war, versetzte seine Fans und ganz Hollywood im vergangenen Dezember in Schock. Seine Frau Allison Holker (35) sowie seine drei Kids Weslie, Maddox und Zaia sind über die Trauer längst noch nicht hinweg. Doch selbst in diesen dunklen Zeiten gibt es auch Momente der Freude, so wie jetzt: Stephens Sohn Maddox feiert seinen siebten Geburtstag!

Via Instagram teilt seine Mama Allison einige süße Zeilen zu Maddox' Ehrentag. Sie schreibt: "Alles Gute zum siebten Geburtstag mein süßer Maddox! Ich bin so stolz auf dich. Du bist stark, liebend und voller Lebensfreude. Du hast diesen wunderschönen Hang zum Lachen, was immer Licht in jeden Raum bringt." Die Tänzerin habe mit ihrem kleinen Schatz vor Kurzem auch darüber geredet, dass sie ihm gegenüber eine besondere Verbundenheit verspüre. "Du bist die Sonne und ich bin der Mond. Wir ziehen uns gegenseitig an – für immer und immer", meint sie.

Stephens älteste Tochter Weslie widmete ihrem Papa vor wenigen Tagen ein süßes Video. In diesem zeigte sie eine Reihe gemeinsamer Fotobox-Bilder mit ihrem Vater, die sie in ihre Handyhülle gesteckt hatte. Dazu schrieb die Beauty an "tWitch" gerichtet: "Ich vermisse dich."

Instagram / allisonholker Allison Holker und ihr Sohn im Jahr 2023

Instagram / allisonholker Der Sohn von Allison Holker im Jahr 2023

Instagram / allisonholker Stephen "tWitch" Boss, Allison Holker und ihre drei gemeinsamen Kinder

