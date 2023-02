Nach Stephen "tWitch" Boss' Tod: Tochter widmet ihm Video

Wie geht es Stephen "tWitch" Boss (✝40)' Familie inzwischen? Diese Frage haben sich seine Fans sicher schon gestellt. Mitte Dezember wurde die tragische Nachricht bekannt, dass der DJ Suizid begangen hat und im Alter von nur 40 Jahren verstorben ist. Der leidenschaftliche Tänzer hinterließ neben zahlreichen trauernden Fans und Freunden auch seine Familie – seine Frau Allison Holker (35) sowie ihre drei Kinder. Zuletzt war es still um die vier: Doch nun meldete sich Stephens Tochter Weslie Boss auf Social Media zurück – mit einer Widmung an ihren Papa.

Die 14-Jährige führt schon seit ein paar Jahren Kanäle auf den geläufigsten Portalen – wo seit dem Tod ihres Vaters Stille herrschte. Nun veröffentlichte die Teenagerin ihr erstes TikTok: In dem kurzen Clip filmt sie sich zu Hause in einem Spiegel – im Hintergrund läuft der Song "Surf" von Mac Miller (✝26). Bei genauerem Hinsehen fällt auf: Weslie hat eine Reihe gemeinsamer Fotobox-Bilder mit ihrem Dad in ihre Handyhülle gesteckt. In der Bildunterschrift betonte sie wohl an Stephen gerichtet: "Ich vermisse dich."

Auch von Stephens Witwe Allison hat man seither nicht viel gehört. Doch die Beauty meldete sich jetzt unter Weslies Clip zu Wort – und ließ ihren Support da: "Ich liebe dich, Babygirl... Für immer und ewig."

